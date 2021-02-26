В Армении не утихают протесты оппозиции. 26 февраля протестующие отправились к резиденции президента страны. Причина неизменна, и связана она с премьером Николом Пашиняном.

Люди возмущены ходатайством премьера Никола Пашиняна об увольнении главы Генштаба. Протестующие называют это "шантажом".

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Требования оппозиции

Участники оппозиционного митинга призвали Армена Саркисяна не подписывать ходатайство премьера Никола Пашиняна об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна.

Желание Пашиняна отправить главу Генштаба в отставку участники митинга называют "шантажом". Они предлагают президенту обратиться в Конституционный суд для обсуждения законности ходатайства Пашиняна, рассказал журналистам координатор движения Ишхан Сагателян.

По его словам, Пашинян продолжает оказывать давление на армию с целью устранения Гаспаряна, но "армия настроена решительно – она рядом с народом".

Что этому предшествовало

В Армении начались массовые акции противников и сторонников премьер-министра республики Никола Пашиняна после того, как Генштаб ВС выступил с заявлением. В нем говорилось, что военные требуют отставки премьера и правительства.

Заявление подписали начальник Генштаба ВС Онико Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба.

Обратите внимание! Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армия страны до сих пор ему подчиняется. По словам чиновника, врагов внутри Армении у него нет.

Протестующие идут к резиденции президента: смотрите видео

Пикет под резиденцией президента: смотрите видео

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Оппозиция пришла к зданию Генпрокуратуры и МИД: смотрите видео