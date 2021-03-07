В Армении продолжается политическое противостояние между премьер-министром Николом Пашиняном и Генштабом Вооруженных сил. В стране есть те, кто надеется, что армия введет танки в столицу Еревана и захватит власть.

Лидер оппозиционной партии "Просвещенная Армения" Едмон Марукян заявил, что такие действия расценили бы, как военный переворот.

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В Армении наблюдается регресс

Оппозиция обеспокоена тем, что из-за тяжелой ситуации кризис усиливается и вследствие этого в стране наблюдается регресс. Именно поэтому нужно провести демократические выборы.

Едмон Марукян отметил, что против волеизъявления выступает большое количество представителей действующей власти, потому что понимает, что проигрывает на них.

В то же время он добавил, что к новым выборам не готовы и оппозиционеры, но из кризисной ситуации выходить надо.

Единственный путь к смене власти – это выборы. Другого пути нет, в противном случае будут жертвы,

– подытожил политик.

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