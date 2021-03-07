Протесты в Армении: в стране заговорили о танках в столице
В Армении продолжается политическое противостояние между премьер-министром Николом Пашиняном и Генштабом Вооруженных сил. В стране есть те, кто надеется, что армия введет танки в столицу Еревана и захватит власть.
Источник:фейсбук Эдмона Марукяна
Лидер оппозиционной партии "Просвещенная Армения" Едмон Марукян заявил, что такие действия расценили бы, как военный переворот.
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В Армении наблюдается регресс
Оппозиция обеспокоена тем, что из-за тяжелой ситуации кризис усиливается и вследствие этого в стране наблюдается регресс. Именно поэтому нужно провести демократические выборы.
Едмон Марукян отметил, что против волеизъявления выступает большое количество представителей действующей власти, потому что понимает, что проигрывает на них.
В то же время он добавил, что к новым выборам не готовы и оппозиционеры, но из кризисной ситуации выходить надо.
Единственный путь к смене власти – это выборы. Другого пути нет, в противном случае будут жертвы,
– подытожил политик.
Протесты в Армении: что известно
- Протесты в Армении вспыхнули еще в начале ноября 2020 года – после подписания соглашения по Нагорному Карабаху.
- Армяне обвиняют Пашиняна в фактической капитуляции их страны в войне за Нагорный Карабах. Поэтому требуют его отставки.
- В то же время премьер неоднократно заявлял, что другого выхода у него не было.
- 25 февраля генштаб страны также призвал премьера к отставке. За это Пашинян заявил о попытке государственного переворота.
- Чиновник призвал своих сторонников выходить на протесты. На главной площади Еревана уже произошли столкновения между противниками и сторонниками Пашиняна.
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