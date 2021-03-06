В Армении стартовал очередной митинг. Перед зданием министерства обороны страны состоялся массовый протест против главы правительства страны Никола Пашиняна.

Также демонстранты выразили свою поддержку начальнику Главного штаба Вооруженных Сил Онику Гаспаряну. На акцию пришло более тысячи человек.

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Нация, армия, победа

В то же время на проспекте Баграмяна, перед зданием Национального собрания, стартовал митинг оппозиционного движения "За спасение Отечества". Лозунг акции – "Нация, армия, победа".

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Молодежь как двигатель силы

По словам Дашнакцютуна Гегам Манукяна, присутствие среди них молодежи – это движущая сила: они преданные, патриотические, порядочные и любят свою историю. Он отметил, что многие из молодых людей такие скромные, что даже не говорят, что воевали на войне.

Мы хотим дать им часть времени сегодняшнего митинга. Фактически, эти люди и являются теми, кто больше всех работает, но меньше говорит. Именно они закрывают улицы,

– отметил Манукян.

Представители движения несколько дней назад установили палатки на проспекте Баграмяна – напротив зданий Национального собрания и Национальной академии наук. Некоторые из митингующих там ночуют.



Массовые протесты в Армении / Фото Armenpress



Митингующие хотят отставки Пашиняна / Фото Armenpress



На акцию в Ереване пришли более тысячи человек / Фото Armenpress



Лозунг акции – "Нация, армия, победа" / Фото Armenpress

Коротко о ситуации в Армении