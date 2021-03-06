У Вірменії стартував черговий мітинг. Перед будівлею міністерства оборони країни відбувся масовий протест проти очільника уряду країни Нікола Пашиняна.

Також демонстранти висловивили свою підтримку начальнику Головного штабу Збройних Сил Оніку Гаспаряну. На акцію прийшло понад тисяча осіб.

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Нація, армія, перемога

Водночас на проспекті Баграмяна, перед будівлею Національних зборів, стартував мітинг опозиційного руху "За порятунок Вітчизни". Гасло акції – "Нація, армія, перемога".

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Молодь як рушій сили

За словами Дашнакцютуна Гегама Манукяна, присутність серед них молоді – це рушійна сила: вони віддані, патріотичні, порядні та люблять свою історію. Він зауважив, що багато хто з молодих людей такі скромні, що навіть не говорять, що воювали на війні.

Ми хочемо дати їм частину часу сьогоднішнього мітингу. Фактично, ці люди і є тими, хто найбільше працює, але менше говорить. Саме вони закривають вулиці,

– наголосив Манукян.

Представники руху кілька днів тому встановили намети на проспекті Баграмяна – навпроти будівель Національних зборів і Національної академії наук. Дехто з мітингувальників там ночує.



Масові протестиу у Вірменії / Фото Armenpress



Мітингувальники хочуть відставки Пашиняна / Фото Armenpress



На акцію в Єревані прийшли понад тисяча осіб / Фото Armenpress



Гасло акції – "Нація, армія, перемога" / Фото Armenpress

Коротко про ситуацію у Вірменії