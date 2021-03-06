У Вірменії знову протестують проти Пашиняна: фото, відео
У Вірменії стартував черговий мітинг. Перед будівлею міністерства оборони країни відбувся масовий протест проти очільника уряду країни Нікола Пашиняна.
Джерело:Armenpress
Також демонстранти висловивили свою підтримку начальнику Головного штабу Збройних Сил Оніку Гаспаряну. На акцію прийшло понад тисяча осіб.
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Нація, армія, перемога
Водночас на проспекті Баграмяна, перед будівлею Національних зборів, стартував мітинг опозиційного руху "За порятунок Вітчизни". Гасло акції – "Нація, армія, перемога".
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Молодь як рушій сили
За словами Дашнакцютуна Гегама Манукяна, присутність серед них молоді – це рушійна сила: вони віддані, патріотичні, порядні та люблять свою історію. Він зауважив, що багато хто з молодих людей такі скромні, що навіть не говорять, що воювали на війні.
Ми хочемо дати їм частину часу сьогоднішнього мітингу. Фактично, ці люди і є тими, хто найбільше працює, але менше говорить. Саме вони закривають вулиці,
– наголосив Манукян.
Представники руху кілька днів тому встановили намети на проспекті Баграмяна – навпроти будівель Національних зборів і Національної академії наук. Дехто з мітингувальників там ночує.
Масові протестиу у Вірменії / Фото Armenpress
Мітингувальники хочуть відставки Пашиняна / Фото Armenpress
На акцію в Єревані прийшли понад тисяча осіб / Фото Armenpress
Гасло акції – "Нація, армія, перемога" / Фото Armenpress
Коротко про ситуацію у Вірменії
- У Вірменії з листопада 2020 року почались масові акції противників прем'єр-міністра республіки Нікола Пашиняна.
- Люди звинувачують його у капітуляції Єревану у війні за Нагірний Карабах.
- Противники прем'єра 1 березня увірвались в будинок уряду.
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