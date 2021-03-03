Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сподівається, що домовиться з опозицією про позачергові парламентські вибори. Влада готова провести їх у 2021 році.

Пашинян наголосив, що на виборах зможуть висловитись не лише протестувальники, а й інші громадяни.

До теми Опозиція Вірменії запропонувала Пашиняну угоду щодо позачергових виборів