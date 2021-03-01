Керівник опозиційної партії "Світла Вірменія" Едмон Марукян закликав прем'єр-міністра Нікола Пашиняна не звільняти начальника Генштабу. Натомість він запропонував прем'єру угоду.

Марукян вважає, що Пашинян повинен відмовитися від дій проти армії. За його словами, закликаючи людей виходити на протести прем'єр "навмисно веде країну до потрясінь".

До теми Конфлікт у Вірменії: Пашинян хоче звільнити главу Генштабу – президент його не підтримує

Що опозиція пропонує Пашиняну

Ми готові підписати з прем'єром будь-який документ про те, що в разі його відставки і призначення позачергових парламентських виборів не висунемо і не підтримаємо будь-яку кандидатуру на цей пост,

– заявив Марукян.

Він наголосив, що реалізація такої пропозиції дозволить вивести країну з внутрішньополітичної кризи.

Марукян звернувся до Пашиняна з пропозицією: відео

Чому прем'єр хоче звільнити голову Генштабу

►25 лютого начальник Головного штабу збройних сил Вірменії Онік Гаспарян закликав до відставки Пашиняна. Той у відповідь заявив про державний переворот та закликав своїх прихильників виходити на протести.

►Причиною конфлікту стало висловлювання прем'єра щодо ракетних комплексів, яке заступник Гаспаряна назвав "несерйозним". Згодом його звільнили за пропозицією прем'єра, що викликало обурення у Генштабі.

Зауважимо, президент Вірменії Армен Саркісян не підтримує ідею звільнення голови Генштабу. У пресслужбі глави держави наголосили, що проєкт указу про звільнення Гаспаряна суперечить конституції Вірменії.

Зверніть увагу! Відставки Пашиняна хоче не лише армія. У країні періодично поновлюються протести про відставку глави уряду. Все тому, що вірмени звинувачують його у підписанні невигідної угоди щодо перемир'я в Нагірному Карабасі. Згідно з нею, на думку населення, Вірменія капітулювала у війні.