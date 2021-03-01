Руководитель оппозиционной партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян призвал премьер-министра Никола Пашиняна не увольнять начальника Генштаба. Взамен он предложил премьеру сделку.

Марукян считает, что Пашинян должен отказаться от действий против армии. По его словам, призывая людей выходить на протесты премьер "намеренно ведет страну к потрясениям".

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Что оппозиция предлагает Пашиняну

Мы готовы подписать с премьером любой документ о том, что в случае его отставки и назначения внеочередных парламентских выборов не выдвинем и не поддержим любую кандидатуру на этот пост,

– заявил Марукян.

Он подчеркнул, что реализация такого предложения позволит вывести страну из внутриполитического кризиса.

Марукян обратился к Пашиняну с предложением: видео

Почему премьер хочет уволить главу Генштаба

►25 февраля начальник Главного штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян призвал к отставке Пашиняна. Тот в ответ заявил о государственном перевороте и призвал своих сторонников выходить на протесты.

►Причиной конфликта стало высказывание премьера по ракетным комплексам, которое заместитель Гаспаряна назвал "несерьезным". Впоследствии его уволили по предложению премьера, что вызвало возмущение в Генштабе.

Заметим, президент Армении Армен Саркисян не поддерживает идею увольнения главы Генштаба. В пресс-службе главы государства подчеркнули, что проект указа об увольнение Гаспаряна противоречит Конституции Армении.

Обратите внимание! Отставки Пашиняна хочет не только армия. В стране периодически возобновляются протесты об отставке главы правительства. Все потому, что армяне обвиняют его в подписании невыгодного соглашения по перемирию в Нагорном Карабахе. Согласно ему, по мнению населения, Армения капитулировала в войне.