Оппозиция Армении предложила Пашиняну соглашение по внеочередным выборам
Руководитель оппозиционной партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян призвал премьер-министра Никола Пашиняна не увольнять начальника Генштаба. Взамен он предложил премьеру сделку.
Источник:фейсбук Эдмона Марукяна
Марукян считает, что Пашинян должен отказаться от действий против армии. По его словам, призывая людей выходить на протесты премьер "намеренно ведет страну к потрясениям".
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Что оппозиция предлагает Пашиняну
Мы готовы подписать с премьером любой документ о том, что в случае его отставки и назначения внеочередных парламентских выборов не выдвинем и не поддержим любую кандидатуру на этот пост,
– заявил Марукян.
Он подчеркнул, что реализация такого предложения позволит вывести страну из внутриполитического кризиса.
Марукян обратился к Пашиняну с предложением: видео
Почему премьер хочет уволить главу Генштаба
►25 февраля начальник Главного штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян призвал к отставке Пашиняна. Тот в ответ заявил о государственном перевороте и призвал своих сторонников выходить на протесты.
►Причиной конфликта стало высказывание премьера по ракетным комплексам, которое заместитель Гаспаряна назвал "несерьезным". Впоследствии его уволили по предложению премьера, что вызвало возмущение в Генштабе.
Заметим, президент Армении Армен Саркисян не поддерживает идею увольнения главы Генштаба. В пресс-службе главы государства подчеркнули, что проект указа об увольнение Гаспаряна противоречит Конституции Армении.
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