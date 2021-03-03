Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что договорится с оппозицией о досрочных парламентских выборах. Власть готова провести их в 2021 году.

Пашинян отметил, что на выборах смогут высказаться не только протестующие, но и другие граждане.

К теме Оппозиция Армении предложила Пашиняну соглашение о внеочередных выборах

Что говорит Пашинян о возможных выборах

Премьер заявил, что выборы могут быть средством восстановления общественной солидарности.

Поэтому, по словам Пашиняна, политические силы должны быть гарантами того, что выборы пройдут свободно, прозрачно и честно.

Поэтому Пашинян планирует вскоре встретиться с оппозицией.

Что говорила оппозиция

Накануне глава оппозиционной партии "Светлая Армения" Эдмон Марукяна призвал Пашиняна не увольнять начальника Генштаба. Вместо этого он предложил премьеру соглашение.

Оппозиция готова подписать с Пашиняном документ о том, что в случае его отставки и назначения внеочередных выборов, не будут выдвигать какую-либо кандидатуру на этот пост.

Что этому предшествовало