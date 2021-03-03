Пашинян надеется провести в Армении внеочередные выборы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что договорится с оппозицией о досрочных парламентских выборах. Власть готова провести их в 2021 году.
Источник:Sputnik
Пашинян отметил, что на выборах смогут высказаться не только протестующие, но и другие граждане.
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Что говорит Пашинян о возможных выборах
- Премьер заявил, что выборы могут быть средством восстановления общественной солидарности.
- Поэтому, по словам Пашиняна, политические силы должны быть гарантами того, что выборы пройдут свободно, прозрачно и честно.
- Поэтому Пашинян планирует вскоре встретиться с оппозицией.
Что говорила оппозиция
Накануне глава оппозиционной партии "Светлая Армения" Эдмон Марукяна призвал Пашиняна не увольнять начальника Генштаба. Вместо этого он предложил премьеру соглашение.
Оппозиция готова подписать с Пашиняном документ о том, что в случае его отставки и назначения внеочередных выборов, не будут выдвигать какую-либо кандидатуру на этот пост.
Что этому предшествовало
- Начальник Генштаба вооруженных сил Армении Оник Гаспарян призвал к отставке Пашиняна. Тогда премьер заявил о государственном перевороте и уволил Гаспаряна.
- Однако президент Армении Армен Саркисян решение об увольнении главы Генштаба не поддержал.
- Из-за этого в парламенте даже не исключают импичмент президента.
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