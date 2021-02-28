В Армении не исключают возможность импичмента президента
В парламенте Армении заявили, что может состояться импичмент президента Армена Саркисяна. Все потому, что глава государства не подписал указ об увольнении главы Генерального штаба Оника Хозаряна.
Источник:фейсбук Ваагна Овакимяна
Овакимян является депутатом правящей фракции "Мой шаг". Он утверждает, что, согласно конституции, Саркисян может вернуть ходатайство из-за протеста, однако президент произвольно реализовал свои полномочия.
Кстати Конфликт в Армении: Пашинян хочет уволить главу Генштаба – президент его не поддерживает
Что говорит Овакимян
По словам Овакимяна, это может привести к дестабилизации ситуации в Армении. Депутат убеждает, что любой человек не сможет увидеть в ходатайстве антиконституционные элементы. Зато об их наличии говорил Саркисян.
На самом деле мы имеем дело с произвольным выполнением президентом своих полномочий,
– отметил политик.
Что этому предшествовало
- Генштаб Армении требовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за протестов.
- Сам Пашинян назвал это государственным переворотом и уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна.
- Сторонники оппозиции не поддержали Пашиняна и вышли на масштабные протесты.
- Президент не подписал ходатайство об освобождении Гаспаряна. Он уверял, что проект указа об увольнении главы Генштаба противоречит конституции Армении.
Поделиться новостью