В парламенте Армении заявили, что может состояться импичмент президента Армена Саркисяна. Все потому, что глава государства не подписал указ об увольнении главы Генерального штаба Оника Хозаряна.

Овакимян является депутатом правящей фракции "Мой шаг". Он утверждает, что, согласно конституции, Саркисян может вернуть ходатайство из-за протеста, однако президент произвольно реализовал свои полномочия.

Кстати Конфликт в Армении: Пашинян хочет уволить главу Генштаба – президент его не поддерживает

Что говорит Овакимян

По словам Овакимяна, это может привести к дестабилизации ситуации в Армении. Депутат убеждает, что любой человек не сможет увидеть в ходатайстве антиконституционные элементы. Зато об их наличии говорил Саркисян.

На самом деле мы имеем дело с произвольным выполнением президентом своих полномочий,

– отметил политик.

Что этому предшествовало

Генштаб Армении требовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за протестов.

Сам Пашинян назвал это государственным переворотом и уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

Сторонники оппозиции не поддержали Пашиняна и вышли на масштабные протесты.

Президент не подписал ходатайство об освобождении Гаспаряна. Он уверял, что проект указа об увольнении главы Генштаба противоречит конституции Армении.

Обратите внимание! Протесты в Армении вспыхнули еще в ноябре 2020 года из-за соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.