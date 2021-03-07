У Вірменії триває політичне протистояння між прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном та Генштабом Збройних сил. У країні є ті, хто сподівається, що армія введе танки до столиці Єревану та захопить владу.

Лідер опозиційною партії "Освічена Вірменія" Едмон Марукян заявив, що такі дії розцінили б, як військовий переворот.

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У Вірменії спостерігається регрес

Опозиція занепокоєна тим, що через важку ситуацію криза посилюється і внаслідок цього у країні спостерігається регрес. Саме тому потрібно провести демократичні вибори.

Едмон Марукян зазначив, що проти волевиявлення виступає велика кількість представників діючої влади, бо розуміє, що програє на них.

Водночас він додав, що до нових виборів не готові й опозиціонери, але з кризової ситуації виходити треба.

Єдиний шлях до зміни влади – це вибори. Іншого шляху немає, в іншому випадку будуть жертви,

– підсумував політик.

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