Протести у Вірменії: в країні заговорили про танки у столиці
У Вірменії триває політичне протистояння між прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном та Генштабом Збройних сил. У країні є ті, хто сподівається, що армія введе танки до столиці Єревану та захопить владу.
Джерело:фейсбук Едмона Марукяна
Лідер опозиційною партії "Освічена Вірменія" Едмон Марукян заявив, що такі дії розцінили б, як військовий переворот.
Читайте також У Вірменії знову протестують проти Пашиняна: фото, відео
У Вірменії спостерігається регрес
Опозиція занепокоєна тим, що через важку ситуацію криза посилюється і внаслідок цього у країні спостерігається регрес. Саме тому потрібно провести демократичні вибори.
Едмон Марукян зазначив, що проти волевиявлення виступає велика кількість представників діючої влади, бо розуміє, що програє на них.
Водночас він додав, що до нових виборів не готові й опозиціонери, але з кризової ситуації виходити треба.
Єдиний шлях до зміни влади – це вибори. Іншого шляху немає, в іншому випадку будуть жертви,
– підсумував політик.
Протести у Вірменії: що відомо
- Протести у Вірменії спалахнули ще на початку листопада 2020 року – після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху.
- Вірмени звинувачують Пашиняна у фактичній капітуляції їхньої країни у війні за Нагірний Карабах. Тому вимагають його відставки.
- Водночас прем'єр неодноразово заявляв, що іншого виходу у нього не було.
- 25 лютого генштаб країни також закликав прем'єра до відставки. Через це Пашинян заявив про спробу державного перевороту.
- Чиновник закликав своїх прихильників виходити на протести. На головній площі Єревану вже відбулися сутички між противниками та прихильниками Пашиняна.
Поділитися новиною