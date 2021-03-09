Протести у Вірменії 9 березня розрослися з новою силою. Мітингарі збираються страйкувати і не виходити на роботу наступного дня.

Головна їхня умова – нинішній прем'єр Нікол Пашинян має піти у відставку. На це опозиція Вірменії дала очільнику уряду час до полудня 10 березня.

До слова У Єревані – загострення протестів: люди заблокували вхід до парламенту – відео

Плани мітингувальників

Якщо Пашинян заявить про відставку, то опозиція погодиться на проведення дострокових виборів до парламенту. Такі умови угоди з прем'єр-міністром озвучив координатор "Руху з порятунку Батьківщини" Ішхан Сагателян.

Протестувальники мають намір ночувати у центрі Єревану і не допустити депутатів правлячого блоку в будівлю парламенту. Це буде тривати доти, доки вони не погодяться оголосити імпічмент прем'єру.

На 16 годину 10 березня у Єревані запланований великий мітинг. Зранку ж людей закликають не йти на роботу, а приєднатися до протестів.

Протести 9 березня загострилися

На вулиці Демірчана у Єревані протестувальники заблокували будівлю уряду.

Мітингарі заявили, що заблокують і інші будівлі поблизу.

Протягом чотирьох годин вони не дозволяли нікому потрапити до неї.

Поблизу парламенту мітингарі розпалили вогонь і почали ставити палатки.



Палатки в урядовому кварталі

Чому протестують у Вірменії