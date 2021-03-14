Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 13 березня провів перемовини з президентом країни Арменом Саркісяном. Зустріч політиків відбулася на тлі кризи.

Також її супроводжували сутички противників Пашиняна з силовиками. Головна вимога опозицыонерів – "Вірменія без Нікола".

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Опозиція закликала своїх прихильників зібратися 13 березня біля будівлі МЗС, тому що туди мав приїхати Пашинян. Але поліція оточила адміністративну будівлю, повідомляє інформагенція РИА Новости.

Поліція оточила МЗС Вірменії: дивіться відео

Щоправда, перемовини політиків відбулися у резиденції очільника Вірменії. Поліція також оточила цю будівлю. Прихильники "Руху порятунку батьківщини" спробували прорвати поліцейських кордон. У підсумку спалахнули сутички.

Дивіться відео сутичок противників Пашиняна з поліцією

За даними видання Итерфакс, біля центрального входу президенстької резиденції зібралося кілька сотень опозиціонерів. Водночас проїзд кортежу Пашиняна забезпечили численні співробітники поліції, що вишикувалися в спеціальний коридор.

Деталі зустрічі Саркісяна та Пашиняна

Лідери Вірменії обговорили ситуацію, що склалася в країні, шляхи її вирішення та подолання внутрішньополітичної кризи. Як один із способів вирішення ситуації запропонували проведення позачергових виборів до парламенту, повідомляє ТАСС.

Саркісян в суботу ввечері також мав провести зустрічі з очільницею правлячого парламентського блоку "Мій крок" Ліліт Макунц і лідером опозиційної фракції та однойменної партії "Освічена Вірменія" Едмоном Марукяном.

Зауважимо! "Рух за порятунок Батьківщини" – найбільше опозиційне об'єднання Вірменії. Вони заявили, що готові зустрітися з президентом і прем'єр-міністром, але тільки для обговорення дорожньої карти відставки Пашиняна. Опозиція також вимагає, щоб ця зустріч відбулася не в президентському палаці, а в парламенті.

Після зустрічі Саркісяна та Пашиняна опозицію згорнула свою акцію протесту. Всіх затриманих раніше відпустили.