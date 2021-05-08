В Минобороны Азербайджана опубликовали обновленный список погибших военных во время последней войны за Нагорный Карабах. Количество павших возросло.

Всего во время боевых действий в 2020 году погибло 2895 азербайджанцев. Кроме того, ищут 19 военных, которых считают пропавшими без вести.

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Предварительный список погибших

Ранее Минобороны Азербайджана сообщало о 2 881 погибшем военном. Кстати, в январе Армения сообщала об около 3 500 погибших со своей стороны.

Война за Нагорный Карабах: что надо знать