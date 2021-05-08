В Азербайджане назвали число погибших военных во время боев за Нагорный Карабах
В Минобороны Азербайджана опубликовали обновленный список погибших военных во время последней войны за Нагорный Карабах. Количество павших возросло.
Источник:Интерфакс
Всего во время боевых действий в 2020 году погибло 2895 азербайджанцев. Кроме того, ищут 19 военных, которых считают пропавшими без вести.
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Предварительный список погибших
Ранее Минобороны Азербайджана сообщало о 2 881 погибшем военном. Кстати, в январе Армения сообщала об около 3 500 погибших со своей стороны.
Война за Нагорный Карабах: что надо знать
- Конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет, но 27 сентября 2020 года бои возобновились. Все потому, что большую часть региона населяют этнические армяне, но это территория Азербайджана.
- Бои продолжались несколько месяцев. Однако 10 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали историческое соглашение о прекращении боевых действий.
- Договоренность предусматривала полное прекращение огня, а также размещение в Нагорном Карабахе российских миротворцев.
- В Армении соглашение восприняли как капитуляцию. Люди выходили на масштабные протесты и требовали отставки премьер-министра Николы Пашиняна.
- В Азербайджане провели парад Победы. Правда, в декабре 2020 года зафиксировали случай нарушения соглашения.
- К слову, в апреле Пашинян таки объявил, что уходит в отставку. Досрочные выборы в стране состоятся 20 июня.
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