Представители Азербайджана заявили, что хотят провести с Арменией переговоры по конфликту в Нагорном Карабахе. Азербайджан со своей стороны готов снизить напряженность.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Он отметил, что в Нагорный Карабах уже направили руководителей пограничной службы страны для встречи с армянскими представителями.

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Их направили в регион, чтобы "за короткий срок снять напряженность на границе и провести переговоры с армянской стороной".

О готовности к переговорам Байрамов сказал во время телефонного разговора с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филиппом Рикером. Они говорили именно об урегулировании напряженной ситуации на границе.

Байрамов подчеркнул, что Баку также склоняется к разрешению ситуации мирным путем.

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