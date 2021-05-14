Напряженная ситуация в Нагорном Карабахе: Азербайджан готов к переговорам с Арменией
Представители Азербайджана заявили, что хотят провести с Арменией переговоры по конфликту в Нагорном Карабахе. Азербайджан со своей стороны готов снизить напряженность.
Источник:Oxu
Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Он отметил, что в Нагорный Карабах уже направили руководителей пограничной службы страны для встречи с армянскими представителями.
К теме Алиев заявил, что считает карабахский конфликт урегулированным
Их направили в регион, чтобы "за короткий срок снять напряженность на границе и провести переговоры с армянской стороной".
О готовности к переговорам Байрамов сказал во время телефонного разговора с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филиппом Рикером. Они говорили именно об урегулировании напряженной ситуации на границе.
Байрамов подчеркнул, что Баку также склоняется к разрешению ситуации мирным путем.
Конфликт в Нагорном Карабахе: последние события
- Именно в начале мая обострился конфликт между Баку и Ереваном. Азербайджанские войска обвинили в том, что они зашли на территорию Армении.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян даже заявил о том, что обратится к Организации договора о коллективной безопасности. Азербайджан считает такую реакцию неадекватной.
- В то же время 8 мая в Минобороны Азербайджана опубликовали обновленный список погибших в войне. В 2020 году погибло 2895 азербайджанцев. В то же время в январе Армения сообщала о 3500 погибших со своей стороны.
Поделиться новостью