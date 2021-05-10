Алиев заявил, что считает карабахский конфликт урегулированным
Глава Азербайджана Ильхам Алиев вновь заявил, что карабахский конфликт урегулирован. Он убежден, что Баку решило этот вопрос, поэтому нет необходимости к нему возвращаться.
Источник:AzTV
Азербайджанский лидер в очередной раз высказался о ситуации в Нагорном Карабахе.
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Алиев о урегулированности карабахского конфликта
Я неоднократно после войны говорил и сейчас хочу повторить, что карабахский конфликт урегулирован. Азербайджан решил этот вопрос самостоятельно – и на поле брани и за столом переговоров,
– отметил Алиев.
По его словам, на территории Азербайджана нет такой территориальной единицы как Нагорный Карабах.
"Конфликт решен, я считаю, что нет необходимости возвращаться к этому вопросу", – добавил президент Азербайджана. Он убежден, что если кто-то думает, что карабахский конфликт не урегулирован, то это проблемы самого человека.
Конфликт в Нагорном Карабахе: основное
- Обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией произошло в сентябре 2020 года. Тогда стороны начали боевые действия и обвиняли друг друга в эскалации.
- Сама территория Нагорного Карабаха – противоречивая, до недавнего времени контроль над ней удерживали армяне.
- Урегулировали конфликт в ноябре 2020 года, когда стороны вместе с Россией подписали соглашение о прекращении войны. Тогда Агдамский район и территории, предназначенные Ереваном в Газахском районе, вернули под контроль Баку.
- В соглашении речь шла также о полном прекращении боевых действий и о вводе российских миротворцев на 5 лет.
- После этого в Армении вспыхнули протесты, люди требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Соглашение, подписанное им, люди восприняли как акт капитуляции.
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