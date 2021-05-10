Глава Азербайджана Ильхам Алиев вновь заявил, что карабахский конфликт урегулирован. Он убежден, что Баку решило этот вопрос, поэтому нет необходимости к нему возвращаться.

Азербайджанский лидер в очередной раз высказался о ситуации в Нагорном Карабахе.

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Алиев о урегулированности карабахского конфликта

Я неоднократно после войны говорил и сейчас хочу повторить, что карабахский конфликт урегулирован. Азербайджан решил этот вопрос самостоятельно – и на поле брани и за столом переговоров,

– отметил Алиев.

По его словам, на территории Азербайджана нет такой территориальной единицы как Нагорный Карабах.

"Конфликт решен, я считаю, что нет необходимости возвращаться к этому вопросу", – добавил президент Азербайджана. Он убежден, что если кто-то думает, что карабахский конфликт не урегулирован, то это проблемы самого человека.

Конфликт в Нагорном Карабахе: основное