Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении, – Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна не имеет территориальных претензий к Нагорному Карабаху. Он также добавил, что Азербайджан не планирует применять силу.
Источник:Haqqin
Алиев заверил, что Азербайджан не намерен применять силу к армянам. Он снова добавил, что конфликт урегулирован.
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Что сказал Ильхам Алиев
Мы будем помнить нашу историю, но мы не имеем никаких территориальных претензий к любым странам, включая Армению,
– подчеркнул президент.
К тому же он выразил мнение, что считает армян, проживающих на подконтрольных российским миротворцам территориях, своими гражданами. "Гуманитарная помощь и логистическая поддержка, которую мы предоставляем до сих пор, также об этом свидетельствуют", – сказал лидер государства.
Коротко о событиях в Нагорном Карабахе
- Обострение конфликта между государствами произошло в сентябре 2020 года. Тогда стороны начали боевые действия и обвиняли друг друга в эскалации.
- Впрочем, сама территория является спорной. До недавнего времени контроль над ней удерживали армяне.
- Урегулировали конфликт в ноябре 2020 года, когда стороны вместе с Россией подписали соглашение о прекращении войны. Тогда Агдамский район и территории, удерживаемые Ереваном в Газаськом районе, вернули под контроль Баку.
- В соглашении речь шла также о полном прекращении боевых действий и о введении российских миротворцев на 5 лет.
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