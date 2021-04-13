Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна не имеет территориальных претензий к Нагорному Карабаху. Он также добавил, что Азербайджан не планирует применять силу.

Алиев заверил, что Азербайджан не намерен применять силу к армянам. Он снова добавил, что конфликт урегулирован.

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Что сказал Ильхам Алиев

Мы будем помнить нашу историю, но мы не имеем никаких территориальных претензий к любым странам, включая Армению,

– подчеркнул президент.

К тому же он выразил мнение, что считает армян, проживающих на подконтрольных российским миротворцам территориях, своими гражданами. "Гуманитарная помощь и логистическая поддержка, которую мы предоставляем до сих пор, также об этом свидетельствуют", – сказал лидер государства.

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