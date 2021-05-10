Глава Азербайджану Ільхам Алієв знову заявив, що карабаський конфлікт врегульований. Він переконаний, що Баку вирішило це питання, тому немає потреби до нього повертатися.

Азербайджанський лідер вкотре висловився щодо ситуації в Нагірному Карабасі.

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Алієв про врегульованість карабаського конфлікту

Я неодноразово після війни говорив і зараз хочу повторити, що карабаський конфлікт врегульовано. Азербайджан вирішив це питання самостійно – і на полі бою, і на за столом переговорів,

– зазначив Алієв.

За його словами, на території Азербайджану немає такої територіальної одиниці як Нагірний Карабах.

"Конфлікт вирішено, я вважаю, що нема потреби повертатися до цього питання", – додав президент Азербайджану. Він переконаний, що якщо хтось думає, що карабаський конфлікт не врегульовано, то це проблеми самої людини.

Конфлікт у Нагірному Карабасі: основне