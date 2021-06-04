Детали трагедии

Инцидент произошел в селе Сусузлуг Кельбаджарского района. По данным местных СМИ, журналисты подорвались во время работы над материалом о Нагорном Карабахе.

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На месте происшествия погибли оператор AzTV Сирадж Абышов и сотрудник АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов. Кроме того, жертвой взрыва стал представитель местных властей Ариф Алиев.

В МВД Азербайджана сообщили, что еще 4 человека получили ранения.

Минирование армянскими ВС азербайджанских территорий является грубым нарушением норм и принципов международного права, в частности, требований Женевской конвенции с 1949 года,

– говорится в сообщении.

Сейчас идет расследование инцидента.

Азербайджан просит карту заминирований

По состоянию на 4 июня Азербайджан подал вторую жалобу в Европейский суд по правам человека из-за отказа Армении предоставить карту минных полей на территориях Азербайджана.

Азербайджанская сторона настаивает, что без соответствующих документов риск аналогичных трагедий будет оставаться всегда.

Обратите внимание! В Азербайджане рассказали, что жертвами последней войны за Нагорный Карабах стали 2895 азербайджанцев. Кроме того, есть пропавшие без вести. Активные боевые действия длились в течение сентября – ноября 2020 года. Соглашение о прекращении боевых действий Азербайджан, Армения и Россия подписали 10 ноября. Азербайджан принял его как победу, Армения – как капитуляцию.