Детали трагедии
Инцидент произошел в селе Сусузлуг Кельбаджарского района. По данным местных СМИ, журналисты подорвались во время работы над материалом о Нагорном Карабахе.
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На месте происшествия погибли оператор AzTV Сирадж Абышов и сотрудник АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов. Кроме того, жертвой взрыва стал представитель местных властей Ариф Алиев.
В МВД Азербайджана сообщили, что еще 4 человека получили ранения.
Минирование армянскими ВС азербайджанских территорий является грубым нарушением норм и принципов международного права, в частности, требований Женевской конвенции с 1949 года,
– говорится в сообщении.
Сейчас идет расследование инцидента.
Азербайджан просит карту заминирований
По состоянию на 4 июня Азербайджан подал вторую жалобу в Европейский суд по правам человека из-за отказа Армении предоставить карту минных полей на территориях Азербайджана.
Азербайджанская сторона настаивает, что без соответствующих документов риск аналогичных трагедий будет оставаться всегда.