Про це заявив виконувач обов'язків прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян. Поки що вірменська сторона чекає домовленостей співголів Мінської групи ОБСЄ з азербайджанською владою.

Актуально Вірменія звинуватила Азербайджан у посяганні на її територію – Баку заперечує

Єреван погоджується на пропозицію Мінської групи ОБСЄ

Саме в Організації з безпеки і співробітництва в Європі закликали знизити ескалацію та розпочати переговори щодо демаркації кордону.

Логіка кроків, зазначених в пропозиції співголів, принципово прийнятна для нас. Уряд Вірменії рішуче налаштований йти цим шляхом, і ми готові в будь-який момент відвести війська. Чекаємо домовленостей співголів МГ ОБСЄ з Баку, щоб одночасно зробити це,

– сказав Пашинян.

Також у Єревані заявили, що готові до подальших перемовин щодо врегулювання в Нагірному Карабаху. Одне з пріоритетних питань для вирішення – повернення полонених.

Азербайджан взяв у полон 6 вірменських військових

Зазначимо, що 27 травня Азербайджан взяв у полон 6 вірменських військових. У Баку кажуть, що начебто вони мінували шляхи до азербайджанських позицій. У Єревані це назвали дезінформацією, кажуть, що їхні військові перебували на своїй території і виконували інженерні роботи.

Раніше Міноборони Вірменії не виключає нового військового протистояння з Азербайджаном

Вже 28 травня Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі своїх позицій. Через це поранення начебто отримав 1 військовий. Проте у Єревані, знову-таки, ці дані назвали неправдивими.