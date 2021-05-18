Вимога Єревана залишається тією самою – азербайджанські військові мають повернутись на вихідні позиції. При цьому жодних умов офіційний Баку для цього ставити не повинен.

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Ситуація на кордоні наразі не змінилась

У Міноборони Вірменії констатують: станом на 18 травня ситуація на кордоні не змінилась, хоча її і можна назвати відносно спокійною. Вірмени подякували за підтримку міжнародній спільноті.

Війська Азербайджану просунулись вглиб на 3,5 кілометра

Зазначимо, що війська Азербайджану просунулись вглиб на 3,5 кілометра на вірменську територію. У Баку це пояснюють намірами скоректувати кордон та оцінити обсяг "необхідних робіт". Такі пояснення, звісно, не влаштували Єреван. У Вірменії скликали Раду безпеки. Домовитись щодо демаркації кордону сторони закликав президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон.

Більше тут США закликали Вірменію та Азербайджан домовитись щодо демаркації кордону

Зверніть увагу! Своєю чергою, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вже звернувся по допомогу – до глави Кремля Володимира Путіна. Військову підтримку, наголосив Пашинян, Москва має надати згідно з Договором про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу від 1997 року і Договором про вірмено-російські угруповання військ.