Вимога Єревана залишається тією самою – азербайджанські військові мають повернутись на вихідні позиції. При цьому жодних умов офіційний Баку для цього ставити не повинен.
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Ситуація на кордоні наразі не змінилась
У Міноборони Вірменії констатують: станом на 18 травня ситуація на кордоні не змінилась, хоча її і можна назвати відносно спокійною. Вірмени подякували за підтримку міжнародній спільноті.
Війська Азербайджану просунулись вглиб на 3,5 кілометра
Зазначимо, що війська Азербайджану просунулись вглиб на 3,5 кілометра на вірменську територію. У Баку це пояснюють намірами скоректувати кордон та оцінити обсяг "необхідних робіт". Такі пояснення, звісно, не влаштували Єреван. У Вірменії скликали Раду безпеки. Домовитись щодо демаркації кордону сторони закликав президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон.
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