Чергове загострення конфлікту між Баку та Єреваном викликало занепокоєння міжнародної спільноти. Так президент Франції Еммануель Макрон опублікував допис – звернення до Азербайджану – вірменською мовою.

Макрон у дописі зауважив, що війська Азербайджану увійшли на територію Вірменії. Це у Баку назвали "корекцією кордону". До теми Алієв заявив, що вважає карабаський конфлікт урегульованим Азербайджанські війська необхідно відкликати Їх (азербайджанські війська – 24 канал) необхідно негайно відкликати. Я знову кажу вірменському народу, що Франція разом з вами. І залишиться такою,

– написав президент Франції. Напередодні Макрон розмовляв з Пашиняном

Зазначимо, що 13 травня Макрон провів телефонні переговори з виконувачем обов'язків глави уряду Вірменії Ніколом Пашиняном. Поговорили, звісно, про дії азербайджанських військових на вірменській території. Глава Франції порадив звернутись з цим питанням до Радбезу ООН.

Що відомо про загострення на кордоні

Вірменія повідомила, що війська Азербайджану просунулись вглиб – на 3,5 кілометра на вірменську територію. Таким чином у Баку начебто збирались скоректувати кордон та визначити обсяг "певних робіт". У Єревані зібрали екстрене засідання Ради безпеки та охарактеризували дії Азербайджану як посягання на чужу територію.