Макрон в публикации отметил, что войска Азербайджана вошли на территорию Армении. Это в Баку назвали "коррекцией границы".

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Азербайджанские войска необходимо отозвать

Их (азербайджанские войска – 24 канал) необходимо немедленно отозвать. Я снова говорю армянскому народу, что Франция вместе с вами. И останется такой,

– написал президент Франции.

Накануне Макрон беседовал с Пашиняном

Отметим, что 13 мая Макрон провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности главы правительства Армении Николом Пашиняном. Поговорили, конечно, о действиях азербайджанских военных на армянской территории. Глава Франции посоветовал обратиться с этим вопросом в Совбез ООН.