Макрон опубликовал сообщение на армянском: президент призвал Баку вывести войска из Армении
Очередное обострение конфликта между Баку и Ереваном вызвало беспокойство международного сообщества. Так президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал сообщение – обращение к Азербайджану – на армянском языке.
Источник:фейсбук Эммануэля Макрона
Макрон в публикации отметил, что войска Азербайджана вошли на территорию Армении. Это в Баку назвали "коррекцией границы".
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Азербайджанские войска необходимо отозвать
Их (азербайджанские войска – 24 канал) необходимо немедленно отозвать. Я снова говорю армянскому народу, что Франция вместе с вами. И останется такой,
– написал президент Франции.
Накануне Макрон беседовал с Пашиняном
Отметим, что 13 мая Макрон провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности главы правительства Армении Николом Пашиняном. Поговорили, конечно, о действиях азербайджанских военных на армянской территории. Глава Франции посоветовал обратиться с этим вопросом в Совбез ООН.
Что известно об обострении на границе
Армения сообщила, что войска Азербайджана продвинулись вглубь – на 3,5 километра на армянскую территорию. Таким образом в Баку якобы собирались скорректировать границу и определить объем "определенных работ". В Ереване собрали экстренное заседание Совета безопасности и охарактеризовали действия Азербайджана как посягательство на чужую территорию.
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