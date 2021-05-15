У Вірменії помітили колону військової техніки Росії: відео
У Вірменії помітили колону російської військової техніки. Вона рухається на південь країни – по трасі, яка веде у Сюнік та Нагірний Карабах.
Джерело:"Sputnik Вірменія"
Відео зняли у регіоні Вайоц-Дзор, що на південному сході країни. На опублікованих кадрах видно рух російської військової техніки.
Макрон опублікував допис вірменською: президент закликав Баку вивести війська з Вірменії
Зауважимо, що напередодні Нікол Пашинян, який виконує обов'язки прем'єр-міністра Вірменії, звернувся до очільника Кремля. Він попросив Путіна про військову допомогу.
Все – через загострення на вірменсько-азербайджанському кордоні. Він пояснив, що військові Азербайджану мали покинути територію Вірменії, проте не повністю виконали домовленості.
Російська техніка у Вірменії: дивіться відео
Ситуація у Нагірному Карабасі: останні новини
- Конфлікт між Баку і Єреваном знову загострився на початку травня. Вірменія звинуватила війська Азербайджану в тому, що вони зайшли на її територію.
- Пашинян запевнив, що звернеться до Організації договору про колективну безпеку. Азербайджан вважає таку реакцію неадекватною. Там заявили, що хочуть провести з Вірменією переговори.
- Раніше про конфлікт у Нагірному Карабасі висловився лідер Азербайджану Ільхам Алієв. На його думку, він врегульований, тому немає потреби повертатися до цього питання.
Поділитися новиною