В Армении заметили колонну российской военной техники. Она движется на юг страны – по трассе, которая ведет в Сюник и Нагорный Карабах.

Видео сняли в регионе Вайоц-Дзор на юго-востоке страны. На опубликованных кадрах видно движение российской военной техники. Также: Макрон опубликовал сообщение на армянском: президент призвал Баку вывести войска из Армении Заметим, что накануне Никол Пашинян, исполняющий обязанности премьер-министра Армении, обратился к главе Кремля. Он попросил Путина о военной помощи. Все из-за обострения на армяно-азербайджанской границе. Он пояснил, что военные Азербайджана должны были покинуть территорию Армении, однако не полностью выполнили договоренности. Российская техника в Армении: смотрите видео Ситуация в Нагорном Карабахе: последние новости Конфликт между Баку и Ереваном вновь обострился в начале мая. Армения обвинила войска Азербайджана в том, что они зашли на ее территорию.

Пашинян заверил, что обратится в Организацию договора о коллективной безопасности. Азербайджан считает такую реакцию неадекватной. Там заявили, что хотят провести с Арменией переговоры.

Ранее о конфликте в Нагорном Карабахе высказался лидер Азербайджана Ильхам Алиев. По его мнению, он урегулирован, поэтому нет необходимости возвращаться к этому вопросу.