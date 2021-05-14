На армяно-азербайджанской границе обострилась ситуация. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину.

Премьер попросил у Путина военной помощи. Об этом он сказал во время внеочередного заседания касательно ситуации на границе.

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По его словам, вчера, 13 мая, состоялась договоренность, что войска Азербайджана должны покинуть территорию Армении. Но такое соглашение выполнили частично.

Поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня (14 мая – 24 канал) я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором о армяно-российских группировках войск, чтобы он оказал военную помощь Армении,

– сказал Пашинян.

Он также отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности помочь международным усилиям касательно решения сложившейся ситуации после введения военных сил Азербайджана на армянскую территорию.

"Он (Макрон – 24 канал) заявил, что рассматривает возможность внесения вопроса в повестку Совета безопасности Организации Объединенных наций. Он также сказал, что на основе мандата ООН, при необходимости, Франция готова помочь международным усилиям касательно решения ситуации", – сказал премьер.

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