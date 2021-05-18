Требование Еревана остается тем же – азербайджанские военные должны вернуться на исходные позиции. При этом никаких условий официальный Баку для этого ставить не должен.
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Ситуация на границе пока не изменилась
В Минобороны Армении констатируют: по состоянию на 18 мая ситуация на границе не изменилась, хотя ее и можно назвать относительно спокойной. Армяне поблагодарили за поддержку международное сообщество.
Войска Азербайджана продвинулись вглубь на 3,5 километра
Отметим, что войска Азербайджана продвинулись вглубь на 3,5 километра на армянскую территорию. В Баку это объясняют намерениями скорректировать границу и оценить объем "необходимых работ". Такие объяснения, конечно, не устроили Ереван. В Армении созвали Совет Безопасности. Договориться о демаркации границы стороны призвал президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон.
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