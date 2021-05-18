Требование Еревана остается тем же – азербайджанские военные должны вернуться на исходные позиции. При этом никаких условий официальный Баку для этого ставить не должен.

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Ситуация на границе пока не изменилась

В Минобороны Армении констатируют: по состоянию на 18 мая ситуация на границе не изменилась, хотя ее и можно назвать относительно спокойной. Армяне поблагодарили за поддержку международное сообщество.

Войска Азербайджана продвинулись вглубь на 3,5 километра

Отметим, что войска Азербайджана продвинулись вглубь на 3,5 километра на армянскую территорию. В Баку это объясняют намерениями скорректировать границу и оценить объем "необходимых работ". Такие объяснения, конечно, не устроили Ереван. В Армении созвали Совет Безопасности. Договориться о демаркации границы стороны призвал президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон.

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Обратите внимание! В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян уже обратился за помощью к главе Кремля Владимира Путина. Военную поддержку, подчеркнул Пашинян, Москва должна оказать согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договору об армяно-российских группировках войск.