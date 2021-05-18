США призвали Армению и Азербайджан договориться о демаркации границы
В Белом доме выразили обеспокоенность из-за недавнего напряжение между Арменией и Азербайджаном. Штаты призвали страны сесть за стол переговоров касательно демаркации границ.
Источник:Белый дом
Передвижение военных возле недемаркированных границ – безответственное и провокационное. Об этом сказал советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время отдельных телефонных разговоров с лидерами Армении и Азербайджана.
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США призвали страны к переговорам
Салливан отметил, что США хотят только мира и процветания на Южном Кавказе. Однако советник отметил, что нужно провести между двумя странами официальные переговоры касательно демаркации их международной границы. Кроме того, Салливан передал приверженность США достижению регионального примирения с помощью двустороннего взаимодействия.
Кстати, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов начать переговоры.
Обострение на границе Армении и Азербайджана: коротко
- Армения заявила, что войска Азербайджана продвинулись на 3,5 километра в армянскую территорию. Поэтому в Ереване собрали экстренное заседание. Там заявили, что азербайджанские действия – это посягательство на чужую территорию.
- Представители Азербайджана отметили, что намерены провести переговоры с Арменией.
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