У Міноборони Азербайджану заявили, що вірменські військові намагались замінувати шляхи постачання. Вони ведуть до позицій азербайджанської армії.

До теми Міноборони Вірменії не виключає нового військового протистояння з Азербайджаном

Вірменські військові начебто мінували шляхи

Ба більше, у Баку зазначили, що неподалік кордону бачили кілька вірменських танків.

Як відреагували на ситуацію у Єревані

У Єревані такими заявами обурені. Кажуть, що військові, які потрапили у полон, просто проводили інженерні роботи – при чому на власній території, хоча й неподалік кордону.

Ці інциденти свідчать, що це – не звичайне явище, як намагається подати влада Азербайджану. Це пряма небезпека, безпосередньо загрозлива для територіальної цілісності і суверенітету Вірменії,

– сказав виконувач обов'язків прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян.

Вірменія звинуватила Азербайджан у загибелі військового

Зазначимо, що лише кілька днів тому Вірменія звинуватила Азербайджан у посяганні на вірменську територію. Біля кордону загинув вірменський солдат, Баку звинувачення у причетності до його загибелі відкидає.

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Зверніть увагу! Збройний конфлікт між Азербайджаном та Вірменією тривав восени 2020 року і завершився підписанням спільної заяви. У травні ситуація знову загострилась: Єреван звинуватив азербайджанських солдатів у порушенні кордону.