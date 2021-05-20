Перестрілка сталась вдень 20 травня. Першими відкрили вогонь вірмени. Попереджувальні постріли здійснили у бік азербайджанських військових.

До теми США закликали Вірменію та Азербайджан домовитись щодо демаркації кордону

Азербайджанці пройшли вглиб вірменської території

Вірменські військовослужбовці кажуть, що азербайджанці перетнули кордони та пройшли вглиб чужої території.

Командир збройних сил Азербайджану зв'язався з командиром вірменської частини, попросив його припинити вогонь, вибачився і сказав, що стрілянина була випадковою,

– запевнили у військовому відомстві.

У Єревані протестують проти можливого підписання угоди

Тим часом у Єревані неспокійно. Люди зібрались під будівлею уряду Вірменії. Люди побоюються, що виконувач обов'язків прем'єр-міністра Нікол Пашинян підпише чергову угоду з Азербайджаном. Раніше глава уряду запевнив, що результат тристоронніх переговорів між Баку, Єреваном та Москвою влаштовує усі сторони.

Що відомо про загострення конфлікту між Азербайджаном та Вірменією