Перестрелка произошла днем 20 мая. Первыми открыли огонь армяне. Предупредительные выстрелы произвели в сторону азербайджанских военных.
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Азербайджанцы прошли вглубь армянской территории
Армянские военнослужащие говорят, что азербайджанцы пересекли границы и прошли вглубь чужой территории.
Командир вооруженных сил Азербайджана связался с командиром армянской части, попросил его прекратить огонь, извинился и сказал, что стрельба была случайной,
– заверили в военном ведомстве.
В Ереване протестуют против возможного подписания соглашения
Между тем в Ереване неспокойно. Люди собрались под зданием правительства Армении. Люди опасаются, что исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян подпишет очередное соглашение с Азербайджаном. Ранее глава правительства заверил, что результат трехсторонних переговоров между Баку, Ереваном и Москвой устраивает все стороны.
Что известно об обострении конфликта между Азербайджаном и Арменией
- Армения заявила, что азербайджанские военные прошли на армянскую территорию.
- Азербайджан ответил, что таким образом пытались осмотреть спорные участки границы.
- Предыдущие военные действия между сторонами продолжались с сентября по ноябрь 2020 года. Стороны заключили соглашение о прекращении огня. Из-за этого совместного заявления в Армении вспыхнули беспорядки.