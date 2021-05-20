Перестрелка произошла днем 20 мая. Первыми открыли огонь армяне. Предупредительные выстрелы произвели в сторону азербайджанских военных.

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Азербайджанцы прошли вглубь армянской территории

Армянские военнослужащие говорят, что азербайджанцы пересекли границы и прошли вглубь чужой территории.

Командир вооруженных сил Азербайджана связался с командиром армянской части, попросил его прекратить огонь, извинился и сказал, что стрельба была случайной,

– заверили в военном ведомстве.

В Ереване протестуют против возможного подписания соглашения

Между тем в Ереване неспокойно. Люди собрались под зданием правительства Армении. Люди опасаются, что исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян подпишет очередное соглашение с Азербайджаном. Ранее глава правительства заверил, что результат трехсторонних переговоров между Баку, Ереваном и Москвой устраивает все стороны.

Что известно об обострении конфликта между Азербайджаном и Арменией