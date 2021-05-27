25 травня офіційний Єреван заявив, що Азербайджан вчинив "відкрите збройне посягання" на територію Вірменії – це сталося після загибелі військового на кордоні. У Баку кажуть, що до інциденту не причетні.

Дещо раніше Обстріли між Азербайджаном та Вірменією: загострення на кордоні

Загострення на кордоні Вірменії та Азербайджану

Єреван звинуватив Баку у посяганні на територію Вірменії

Біля кордону з Азербайджаном загинув вірменський солдат. Це сталося 25 травня, і Єреван запевняє, що причиною стали обстріли прикордонної ділянки з боку Азербайджану.

Ми рішуче засуджуємо відкрите збройне посягання на суверенну територію Вірменії, країни-члена ООН, що є порушенням норм міжнародного права,

– заявили в МЗС Вірменії.

Там кажуть, що Азербайджан як ввів свої війська на територію Вірменії, так досі й відмовляється прибрати їх. А це, своєю чергою, провокує подальше загострення ситуації.

Азербайджан все заперечує, Вірмені просить міжнародного розслідування

В Азербайджані ж кажуть, що поширювана Вірменією інформація не відповідає дійсності. Офіційний Баку запевнив, що не причетний до загибелі вірменського військового.

З огляду на це МЗС Вірменії просить міжнародного розслідування ситуації.

Новий конфлікт Вірменії та Азербайджану: у чому суть

12 травня 2021 року між Вірменією та Азербайджаном знову виник конфлікт. Очільник уряду в Єревані Нікол Пашинян заявив, що військові Баку перетнули кордон біля озера Севліч і зайшли на територію Вірменії на 3,5 кілометра.

В МЗС Азербайджану запевнили, що армія країни займає позиції, визначені угодою про припинення вогню від 10 листопада 2020 року. Просто раніше на них не могла зайти через несприятливі погодні умови.

Нагадаємо, 8 травня В Азербайджані назвали кількість загиблих військових під час боїв за Нагірний Карабах

Тим часом 26 травня від Пашиняна пролунала інша гучна заява (як пише ТАСС): мовляв, Азербайджан намагався спровокувати військовий конфлікт і створити на території Вірменії коридор в Нахічевань. Це місто розташоване в автономній частині Азербайджану, відділеній від основної території цієї країни землями Вірменії.