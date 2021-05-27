25 мая официальный Ереван заявил, что Азербайджан совершил "открытое вооруженное посягательство" на территорию Армении – это произошло после гибели военного на границе. В Баку говорят, что к инциденту не причастны.

Несколько ранее Обстрелы между Азербайджаном и Арменией: обострение на границе

Обострение на границе Армении и Азербайджана

Ереван обвинил Баку в посягательстве на территорию Армении

У границы с Азербайджаном погиб армянский солдат. Это произошло 25 мая, и Ереван уверяет, что причиной стали обстрелы пограничного участка со стороны Азербайджана.

Мы решительно осуждаем открытое вооруженное посягательство на суверенную территорию Армении, страны-члена ООН, что является нарушением норм международного права,

– заявили в МИД Армении.

Там говорят, что Азербайджан как ввел свои войска на территорию Армении, так до сих пор и отказывается убрать их. А это, в свою очередь, провоцирует дальнейшее обострение ситуации.

Азербайджан все отрицает, армяне просят международного расследования

В Азербайджане же говорят, что распространяемая Арменией информация не соответствует действительности. Официальный Баку заверил, что не причастен к гибели армянского военного.

Учитывая это МИД Армении просит международного расследования ситуации.

Новый конфликт Армении и Азербайджана: в чем суть

12 мая 2021 года между Арменией и Азербайджаном вновь возник конфликт. Глава правительства в Ереване Никол Пашинян заявил, что военные Баку пересекли границу у озера Севлич и зашли на территорию Армении на 3,5 километра.

В МИД Азербайджана заверили, что армия страны занимает позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года. Просто раньше на них не могла зайти из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, 8 мая В Азербайджане назвали количество погибших военных во время боев за Нагорный Карабах