В Минобороны Азербайджана заявили, что армянские военные пытались заминировать пути снабжения. Они ведут к позициям азербайджанской армии.
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Армянские военные якобы минировали пути
Более того, в Баку отметили, что недалеко от границы видели несколько армянских танков.
Как отреагировали на ситуацию в Ереване
В Ереване такими заявлениями возмущены. Говорят, что военные, которые попали в плен, просто проводили инженерные работы – причем на собственной территории, хотя и недалеко от границы.
Эти инциденты свидетельствуют, что это – не обычное явление, как пытаются подать власти Азербайджана. Это прямая опасность, непосредственно угрожающая территориальной целостности и суверенитету Армении,
– сказал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.
Армения обвинила Азербайджан в гибели военного
Отметим, что всего несколько дней назад Армения обвинила Азербайджан в посягательстве на армянскую территорию. У границы погиб армянский солдат, Баку обвинения в причастности к его гибели отвергает.
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