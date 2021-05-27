В Минобороны Азербайджана заявили, что армянские военные пытались заминировать пути снабжения. Они ведут к позициям азербайджанской армии.

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Армянские военные якобы минировали пути

Более того, в Баку отметили, что недалеко от границы видели несколько армянских танков.

Как отреагировали на ситуацию в Ереване

В Ереване такими заявлениями возмущены. Говорят, что военные, которые попали в плен, просто проводили инженерные работы – причем на собственной территории, хотя и недалеко от границы.

Эти инциденты свидетельствуют, что это – не обычное явление, как пытаются подать власти Азербайджана. Это прямая опасность, непосредственно угрожающая территориальной целостности и суверенитету Армении,

– сказал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Армения обвинила Азербайджан в гибели военного

Отметим, что всего несколько дней назад Армения обвинила Азербайджан в посягательстве на армянскую территорию. У границы погиб армянский солдат, Баку обвинения в причастности к его гибели отвергает.

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Обратите внимание! Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией был осенью 2020 года и завершился подписанием совместного заявления. В мае ситуация вновь обострилась: Ереван обвинил азербайджанских солдат в нарушении границы.