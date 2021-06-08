Пашинян с реакцией не замедлил: сказал, что готов сделать такое предложение Ильхаму Алиеву. Однако глава правительства не остался в долгу и обвинил Сержа Саргсяна и еще одного экс-президента Армении Роберта Кочаряна в сутенерстве и трафикинге.

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Алиев сказал, что готов предложить своего сына для обмена

Говорю Алиеву официально – предлагаю сына в обмен на всех пленных. Сержик и Робик (Саргсян и Кочанян – 24 канал), как специалисты по купле-продаже людей, даю вам полномочия вести переговоры по этому вопросу. Если заработаете на этом несколько тысяч долларов, то вашему корыту это будет как раз,

– не поскупился на слова Пашинян.

При этом исполняющий обязанности отметил, что его заявление следует воспринимать не как эмоциональное, а как официальное, и ждет ответа Кочаряна и Саргсяна.

С чего вспыхнул скандал

Ранее Пашинян заявил, что считает, что пленные, которые находятся в Азербайджане, являются воинами за независимость и надеется, что они простят его за несколько месяцев промедления по их освобождению.

Это резко раскритиковал экс-президент Саргсян. Он призвал Пашиняна поменять на 20 – 25 пленных своего сына Ашота.

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Что сказал сын Пашиняна?

Ашот Ашот Пашинян в соцсетях написал , что готов поехать в Баку и поменяться на армянских пленных. Он добавил, что на таких темах спекулировать не следует.

Обратите внимание! Парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня. Конкурентом Пашиняна будет второй президент Армении Роберт Кочарян. Кочарян резко критикует политику Пашиняна и говорит, что готов пригласить его на дуэль с любым видом оружия. Исполняющий обязанности премьера подчеркнул, что может согласиться и "выпустить очередь в лоб".