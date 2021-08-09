Министерства обороны Армении и Азербайджана синхронно заявили, что противник начал стрелять первым, но был подавлен огнем. Погибших или раненых в схватке нет.

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В министерстве обороны Азербайджана заявляют, что войска Армении 7 августа обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Араздеян-Садарак Нахичеванской Автономной Республики

Там отметили, что погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

Противник был подавлен ответным огнем. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск,

– рассказали в ведомстве.

В то же время в Минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армянской армии в Сюникской области на юго-востоке республики. Армян якобы обстреляли из стрелкового оружия различного калибра на участке Черного озера в Сюникской области.

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