Министерства обороны Армении и Азербайджана синхронно заявили, что противник начал стрелять первым, но был подавлен огнем. Погибших или раненых в схватке нет.
К слову В Азербайджане двух армянских военных осудили за якобы пытки пленных
Взаимные обвинения между Арменией и Азербайджаном
В министерстве обороны Азербайджана заявляют, что войска Армении 7 августа обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Араздеян-Садарак Нахичеванской Автономной Республики
Там отметили, что погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.
Противник был подавлен ответным огнем. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск,
– рассказали в ведомстве.
В то же время в Минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армянской армии в Сюникской области на юго-востоке республики. Армян якобы обстреляли из стрелкового оружия различного калибра на участке Черного озера в Сюникской области.
Обстрелы между Арменией и Азербайджаном: главное
- Неспокойно в горном районе, где проходит граница двух государств, с конца июня.
- Предшествовало этому то, что в середине мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в двух горных областях.
- Так, взаимная перестрелка между Арменией и Азербайджаном произошла 27 июня. Тогда стороны обвинили друг друга в провокациях.
- В начале июня возле Нагорного Карабаха в результате подрыва погибли 3 журналиста из Азербайджана, еще 4 человека получили ранения.
- С 14 июля обострилась обстановка на границе Армении с Нахичевань на участке населенного пункта Ерасх. Тогда Минобороны Армении сообщило о гибели военного.
- Минобороны Азербайджана в ответ обвинило Армению в обстреле позиции азербайджанских военных.
- Периодически между странами происходят обстрелы, в которых они друг друга обвиняют.