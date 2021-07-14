Министерство обороны Армении сообщило, что перестрелка произошла в районе населенного пункта Ерасх. Вооруженные силы Азербайджана пытались провести инженерные работы для продвижения позиций.

Заметьте Армения и Азербайджан заявили о взаимных обстрелах: есть пострадавшие

Армянская сторона утверждает, что ее военные хотели остановить работы. В то же время армия Азербайджана в ответ открыла прицельный огонь.

Смертельное ранение получил один армянский военнослужащий. Минобороны Армении сообщило, что потери также имела азербайджанская сторона.

Позиция Азербайджана

В Минобороны Азербайджана сообщили, что обнаружили на территории страны незаконные армянские вооруженные формирования. Азербайджанские военные обстреляли их вблизи города Шуша.

Кроме того, в Азербайджане опровергли информацию о потерях. Минобороны сообщило, что погибших или пострадавших в результате инцидента среди их военных нет.

Обратите внимание! Последняя взаимная перестрелка Армении и Азербайджана произошла 7 июля. В тот день на границе 2 стран произошло сразу несколько инцидентов. Стороны сообщили о по меньшей мере 3 пострадавших. Страны обвинили друг друга в провокации конфликта.