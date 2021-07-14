Министерство обороны Армении сообщило, что перестрелка произошла в районе населенного пункта Ерасх. Вооруженные силы Азербайджана пытались провести инженерные работы для продвижения позиций.
Заметьте Армения и Азербайджан заявили о взаимных обстрелах: есть пострадавшие
Армянская сторона утверждает, что ее военные хотели остановить работы. В то же время армия Азербайджана в ответ открыла прицельный огонь.
Смертельное ранение получил один армянский военнослужащий. Минобороны Армении сообщило, что потери также имела азербайджанская сторона.
Позиция Азербайджана
В Минобороны Азербайджана сообщили, что обнаружили на территории страны незаконные армянские вооруженные формирования. Азербайджанские военные обстреляли их вблизи города Шуша.
Кроме того, в Азербайджане опровергли информацию о потерях. Минобороны сообщило, что погибших или пострадавших в результате инцидента среди их военных нет.