Міністерство оборони Вірменії повідомило, що перестрілка сталася у районі населеного пункту Ерасх. Збройні сили Азербайджану намагалися провести інженерні роботи для просування позицій.
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Вірменська сторона стверджує, що її військові хотіли зупинити роботи. Водночас армія Азербайджану у відповідь відкрила прицільний вогонь.
Смертельне поранення отримав один вірменський військовослужбовець. Міноборони Вірменії повідомило, що втрати також мала азербайджанська сторона.
Позиція Азербайджану
У Міноборони Азербайджану повідомили, що виявили на території країни незаконні вірменські збройні формування. Азербайджанські військові обстріляли їх поблизу міста Шуша.
Окрім того, в Азербайджані спростували інформацію про втрати. Міноборони повідомило, що загиблих чи постраждалих внаслідок інциденту серед їхніх військових немає.