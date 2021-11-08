Об этом сообщили в Службе нацбезопасности непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Обстрел произошел в 15:00 по местному времени.

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По данным службы нацбезопасности, на перекрестке возле города Шуши азербайджанская сторона обстреляла мирных жителей, которые проводили работы на водопроводе.

В результате обстрела 3 граждан получили ранения, 1 человек умер,

– говорится в сообщении.

В каком состоянии пострадавшие

Известно, что трое пострадавших получают медицинскую помощь. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. На месте работают силовики и следственно-оперативная группа.

Конфликт в Нагорном Карабахе: что известно

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха длится несколько десятилетий. С новой силой он вспыхнул в сентябре 2020 года. В течение 2 месяцев шли активные боевые действия.

В ноябре того же года страны с участием России подписали соглашение о перемирии. В Ереване этот шаг назвали капитуляцией. В Армении тогда вспыхнули массовые протесты. Правда, активные боевые действия в регионе все-таки прекратились.

Премьер-министр Армении считает, что несмотря на соглашение о перемирии, конфликт в Нагорном Карабахе до сих пор продолжается. Пашинян считает, что право Арцаха на самоопределение должно подтвердиться официальным статусом.

В подтверждение этого с лета 2021 года стороны обмениваются обвинениями в провокациях и обстрелами.