Об этом сообщили в Службе нацбезопасности непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Обстрел произошел в 15:00 по местному времени.
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По данным службы нацбезопасности, на перекрестке возле города Шуши азербайджанская сторона обстреляла мирных жителей, которые проводили работы на водопроводе.
В результате обстрела 3 граждан получили ранения, 1 человек умер,
– говорится в сообщении.
В каком состоянии пострадавшие
Известно, что трое пострадавших получают медицинскую помощь. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. На месте работают силовики и следственно-оперативная группа.
Конфликт в Нагорном Карабахе: что известно
- Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха длится несколько десятилетий. С новой силой он вспыхнул в сентябре 2020 года. В течение 2 месяцев шли активные боевые действия.
- В ноябре того же года страны с участием России подписали соглашение о перемирии. В Ереване этот шаг назвали капитуляцией. В Армении тогда вспыхнули массовые протесты. Правда, активные боевые действия в регионе все-таки прекратились.
- Премьер-министр Армении считает, что несмотря на соглашение о перемирии, конфликт в Нагорном Карабахе до сих пор продолжается. Пашинян считает, что право Арцаха на самоопределение должно подтвердиться официальным статусом.
В подтверждение этого с лета 2021 года стороны обмениваются обвинениями в провокациях и обстрелами.