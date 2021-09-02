Об этом говорится в поздравлении главы армянского правительства по случаю 30-летия декларации о создании Нагорно-Карабахской республики.

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Пашинян поздравил с 30-летием самоопределения Нагорного Карабаха

Пашинян подчеркнул, что это решение закрепили на общем референдуме 10 декабря 1991 года. Это стало результатом Карабахского движения, которое началось в 1988 году.

Народ Арцаха воспользовался своим законным правом, и любое насилие против него направлено против человечества. Таким было применение насилия против народа Арцаха сразу после провозглашения независимости – война, в результате которой термин "нагорнокарабахский конфликт" вошел в повестку международных отношений,

- написал Пашинян.

Премьер призвал возобновить мирный процесс урегулирования

Премьер подчеркнул, что несмотря на создание Минской группы ОБСЕ, конфликт не нашел своего решения. Армения намерена рассказывать на всех международных платформах, что противостояние до сих пор продолжается и требует мирного урегулирования. Пашинян призвал возобновить мирный процесс в рамках Минской группы.

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