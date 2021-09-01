В Минобороны заявили, что военного застрелил снайпер. Это произошло в районе Эрасха Араратской области.
Кстати Без диалога, но с амбициями: политолог объяснил суть конфликта Армении и Азербайджана
В Армении обвинили в стрельбе азербайджанских военных.
Министерство обороны решительно осуждает действия азербайджанской стороны и предупреждает, что они не останутся без ответа,
– заявили в Ереване.
Что известно о погибшем
Погибший – младший сержант Гегам Лева Саакян. Ему был 41 год. Служил в армии по контракту.
Что этому предшествовало
- Армения и Азербайджан в течение нескольких месяцев обмениваются взаимными обвинениями в обстрелах.
- Например, перестрелка между государствами состоялась 27 июня. Тогда стороны обвинили друг друга в провокациях.
- В начале июня возле Нагорного Карабаха в результате подрыва погибли 3 журналиста из Азербайджана, еще 4 человека получили ранения.
- С 14 июля обострилась ситуация на границе Армении с Нахичевань на участке населенного пункта Эрасх. Тогда сообщалось о гибели военного.
- Минобороны Азербайджана в ответ обвинило Армению в обстреле позиции азербайджанских военных.