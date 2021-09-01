У Міноборони заявили, що військового застрелив снайпер. Це сталось в районі Ерасху Араратської області.
До речі Без діалогу, але з амбіціями: політолог пояснив суть конфлікту Вірменії та Азербайджану
У Вірменії звинуватили в стрілянині азербайджанських військових.
Міністерство оборони рішуче засуджує дії азербайджанської сторони та попереджає, що вони не залишаться без відповіді,
– заявили в Єревані.
Що відомо про загиблого
Загиблий – молодший сержант Гегам Льова Саакян. Йому був 41 рік. Служив в армії за контрактом.
Що цьому передувало
- Вірменія та Азербайджан протягом кількох місяців обмінюються взаємними звинуваченнями в обстрілах.
- Наприклад, перестрілка між державами відбулася 27 червня. Тоді сторони звинуватили одна одну в провокаціях.
- На початку червня біля Нагірного Карабаху внаслідок підриву загинули 3 журналісти з Азербайджану, ще 4 людини отримали поранення.
- З 14 липня загострилася ситуація на кордоні Вірменії з Нахічевань на ділянці населеного пункту Ерасх. Тоді повідомляли про загибель військового.
- Міноборони Азербайджану у відповідь звинуватило Вірменію в обстрілі позиції азербайджанських військових.