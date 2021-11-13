Сообщается, что армянские вооруженные силы открыли огонь в направлении Кельбаджарского района. Били из разнокалиберного стрелкового оружия, снайперских винтовок и гранатометов.
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В министерстве обороны Азербайджана отметили, что их подразделения принимают адекватные меры для прекращения провокации со стороны Армении. Сейчас обстрелы в этом направлении продолжаются.
Потерь среди личного состава армии Азербайджана нет. Оперативная ситуация контролируется нашими подразделениями,
– добавили азербайджанские военные.
Коротко о конфликте в Нагорном Карабахе
- Армения и Азербайджан десятки лет конфликтуют по Нагорному Карабаху. Обострение ситуации произошло 27 сентября 2020 года. Активные бои продолжались 44 дня – до ноября.
- Тогда страны подписали мирное соглашение и решили, что вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора развернут миротворческий контингент России. Армяне это восприняли как капитуляцию.
- Премьер Никол Пашинян 2 сентября заявил, что несмотря на перемирие, конфликт до сих пор продолжается.