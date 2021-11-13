Сообщается, что армянские вооруженные силы открыли огонь в направлении Кельбаджарского района. Били из разнокалиберного стрелкового оружия, снайперских винтовок и гранатометов.

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В министерстве обороны Азербайджана отметили, что их подразделения принимают адекватные меры для прекращения провокации со стороны Армении. Сейчас обстрелы в этом направлении продолжаются.

Потерь среди личного состава армии Азербайджана нет. Оперативная ситуация контролируется нашими подразделениями,

– добавили азербайджанские военные.

Обратите внимание! Азербайджан готов подписать мирный договор. Однако лишь в случае, когда обе страны признают территориальный суверенитет друг друга.

Коротко о конфликте в Нагорном Карабахе