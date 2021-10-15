Алієв готовий розпочати перемовини з вірменською стороною щодо делімітації кордону. Президент Азербайджану запевняє, що війна та конфлікт – уже в минулому.

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Алієв назвав умови підписання мирної угоди

Ми готові почати переговори з Вірменією про делімітацію кордону при умові взаємного визнання територіальної цілісності і також готові почати перемовини щодо мирної угоди з Вірменією,

– наголосив Алієв на засіданні ради глав країн СНД.

Алієв вважає Азербайджан країною-переможницею, яка готова до нормалізації відносин. Цей шанс азербайджанський президент назвав "історичним" і висловив сподівання, що Єреван його не упустить.

Зверніть увагу! За словами Алієва післявоєнний період в Азербайджані проходить спокійно. Азербайджан, в результаті, відновив свою територіальну цілісність та виконав резолюції Радбезу ООН.

Тим часом На кордоні Вірменії та Азербайджану знову обстріли: загинув військовий

Коротко про конфлікт у Нагірному Карабасі: