Президент пояснив, що післявоєнний період у країні спокійний. Про це він розповів 15 жовтня на відеозасіданні Ради глав держав СНД.
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Президент Азербайджану прокоментував ситуацію в країні після конфлікту
Постконфліктних період, в цілому, проходить спокійно. Кажу постконфліктний, тому що негарно-карабахський конфлікт залишився в минулому,
– розповів президент.
Він пояснив, що Азербайджан:
- "відновив свою територіальну цілісність;
- виконав резолюції Радбезу ООН, які вимагали негайного, беззастережного і повного виведення вірменських окупаційних сил з території Азербайджану;
- вирішив конфлікт з Вірменією військово-політичним шляхом".
Ільхам Алієв розповів, що наразі триває розмінування територій. Це, а також відновлення зруйнованої інфраструктури, є основними проблемами країни.
Президент Азербайджану пояснив, що Вірменія відмовляється передати повні карти мінних полів, а небагато переданих – точні орієнтовно на 25%.
Коротко про недавній конфлікт у Нагірному Карабаху
- Вірменія та Азербайджан десятки років конфліктують щодо Нагірного Карабаху.
- Загострення ситуації відбулось 27 вересня 2020 року. Активні бої тривали 44 дні – до листопада 2020 року. Саме тоді країни підписали мирну угоду. Підписи під документом поставив Ільхам Алієв, прем'єр Вірменії Нікола Пашинян та Володимир Путін.
- Тоді вирішили, що вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору розгорнуть миротворчий контингент Росії.
- У Вірменії цю угоду сприйняли як капітуляцію та обурилася діями влади.
- 2 вересня 2021 року прем'єр-міністр Вірменії вкотре заявив, що попри угоду про перемир'я, конфлікт у Нагірному Карабаху досі триває. Нікола Пашинян вважає, що право Арцаху на самовизначення має підтвердитись офіційним статусом.