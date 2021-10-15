Президент пояснив, що післявоєнний період у країні спокійний. Про це він розповів 15 жовтня на відеозасіданні Ради глав держав СНД.

До теми Несуть плакати загиблих у війні за Карабах: у Баку пройшла хода військових – сумні фото

Президент Азербайджану прокоментував ситуацію в країні після конфлікту

Постконфліктних період, в цілому, проходить спокійно. Кажу постконфліктний, тому що негарно-карабахський конфлікт залишився в минулому,

– розповів президент.

Він пояснив, що Азербайджан:

"відновив свою територіальну цілісність;

виконав резолюції Радбезу ООН, які вимагали негайного, беззастережного і повного виведення вірменських окупаційних сил з території Азербайджану;

вирішив конфлікт з Вірменією військово-політичним шляхом".

Ільхам Алієв розповів, що наразі триває розмінування територій. Це, а також відновлення зруйнованої інфраструктури, є основними проблемами країни.

Президент Азербайджану пояснив, що Вірменія відмовляється передати повні карти мінних полів, а небагато переданих – точні орієнтовно на 25%.

Зверніть увагу! У серпні 2021 року тривало загострення на кордоні Вірменії та Азербайджану. Обидві країни звинуватили одна одну в збройних провокаціях.

Коротко про недавній конфлікт у Нагірному Карабаху