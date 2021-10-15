Президент объяснил, что послевоенный период в стране спокойный. Об этом он рассказал 15 октября на видеозаседании Совета глав государств СНГ.

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Президент Азербайджана прокомментировал ситуацию в стране после конфликта

Постконфликтныц период в целом проходит спокойно. Говорю постконфликтный, потому что нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом,

– рассказал президент.

Он лбъяснил, что Азербайджан:

восстановил свою территориальную целостность;

выполнил резолюции Совбеза ООН, требовавших немедленного, безоговорочного и полного вывода армянских оккупационных сил с территории Азербайджана;

решил конфликт с Арменией военно-политическим путем.

Ильхам Алиев рассказал, что сейчас продолжается разминирование территорий. Это, а также восстановление разрушенной инфраструктуры, являются основными проблемами страны.

Президент Азербайджана объяснил, что Армения отказывается передать полные карты минных полей, а из немногих переданных – точные ориентировочно на 25%.

Обратите внимание! В августе 2021 года продолжалось обострение на границе Армении и Азербайджана. Обе страны обвинили друг друга в вооруженных провокациях.

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