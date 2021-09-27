Как в Азербайджане почтили погибших в войне

Почтить память погибших вышли сотни военных. Они прошлись по центру города с табличками в руках.

Ранее Пашинян заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе до сих пор не урегулирован

На табличках были фотографии погибших военных и мирных жителей, а также пропавших без вести людей. Впереди колонны шли президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент Мехрибан Алиева. Отметим, она несла табличку с фотографией младенца.



Алиев с женой присоединились к шествию военных / Фото Azertag.az

Шествие военных в День памяти в Азербайджане / Фото Azertag.az

Смотрите видео со щемящего шествия военных в Азербайджане:

В 12: 00 по всему Азербайджану была объявлена минута молчания в память о погибших. После торжественной церемонии президентская чета прибыла на Приморский бульвар, чтобы почтить память мучеников страны. Военные корабли подали звуки сирен и выпустили залпы.

Что происходило в Армении

В Ереване устроили шествие с факелами, чтобы почтить память погибших. Состоялась она под вечер 26 сентября. Колонну возглавил бывший президент Армении Роберт Кочорян. Участники прошлись по площади Гарегина Ндже до военного кладбища "Ераблур".

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