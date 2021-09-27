Як в Азербайджані вшанували загиблих у війні
Вшанувати пам'ять загиблих вийшли сотні військових. Вони пройшлися центром міста з табличками у руках.
Раніше Пашинян заявив, що конфлікт у Нагірному Карабаху досі не врегульований
На табличках були фотографії загиблих військових та мирних мешканців, а також зниклих безвісти людей. Попереду колони йшли президент Азербайджану Ільхам Алієв та віцепрезидентка Мехрібан Алієва. Зауважимо, вона несла табличку з фотографією немовляти.
Алієв з дружиною долучилися до ходи військових / Фото Azertag.az
Хода військових у День пам'яті в Азербайджані / Фото Azertag.az
Дивіться відео зі щемливої ходи військових в Азербайджані:
О 12:00 по всьому Азербайджану була оголошена хвилина мовчання у пам'ять про загиблих. Після урочистої церемонії президентське подружжя прибуло на Приморський бульвар, аби вшанувати пам'ять мучеників країни. Військові кораблі подали звуки сирен і випустили залпи.
Що відбувалося у Вірменії
У Єревані влаштували ходу зі смолоскипами, аби вшанувати пам'ять загиблих. Відбулася вона надвечір 26 вересня. Колону очолив колишній президент Вірменії Роберт Кочорян. Учасники пройшлися з площі Гарегіна Ндже до військового кладовища "Ераблур".
Коротко про війну у Нагірному Карабасі
- Конфлікт Вірменії та Азербайджану щодо Нагірного Карабаху триває вже десятки років. Ситуація загострилася 27 вересня 2020 року. Активні бойові дії тривали 44 дні – до листопада.
- Перемир'я настало після підписання договору між Алієвим, прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном та посередником Володимиром Путіним. У Єревані цю угоду сприйняли як капітуляцію та обурилася діями влади.
- Вже кілька місяців сторони періодично звинувачують одна одну в порушенні перемир'я.