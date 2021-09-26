Хода відбулась у неділю, 26 вересня, у столиці Вірменії. Захід розпочали о 18:00 за місцевим часом від церкви Святого Акопа, після поминальної служби.

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У Вірменії провели смолоскипну ходу

На чолі колони встали священник, солдат і вагітна жінка – символи віри, сили і триваючої життя. У заході взяла участь також колона молодіжного крила партії "Процвітаюча Вірменія".



У Єревані вшанували пам'ять загиблих / Фото Artsakh Daily

Кілька тисяч осіб направились від площі Гарегіна Нжде в сторону пантеону "Ераблур", де поховані люди, що загинули під час загострення конфлікту в Нагірному Карабасі. Хода завершилася біля Степанакертського меморіалу загиблим воїнам.



Учасники ходи запалили смолоскипи / Фото Artsakh Daily



У Єревані провели смолоскипну ходу / Фото Mika Badalyan



Смолоскипна хода в пам'ять про загиблих під час загострення конфлікту в Нагірному Карабасі: дивіться відео Mika Badalyan, Artsakh Daily

Протистояння щодо Нагірного Карабаху: головне