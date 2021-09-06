Про перші військові навчання у звільненому Нагірному Карабаху повідомляє у мережі оборонне відомство Азербайджану.

Читайте також Пашинян заявив, що конфлікт у Нагірному Карабаху досі не врегульований

Військові навчання у Карабаху

Відповідно до угоди про військове співробітництво, укладеної між Азербайджаном і Туреччиною, в Лачинському районі проводять тактичні навчання з бойовою стрільбою.

Основною метою навчань є вдосконалення взаємодії та згуртованості при проведенні бойових операцій, зокрема розвиток навичок командирів з прийняття військових рішень і управління підрозділами.

Особливу увагу приділяють підвищенню навичок використання сучасної бойової техніки та інших військових засобів в умовах складного рельєфу місцевості.



Азербайджан та Туреччина проводять військові навчання в Карабаху / Міноборони Азербайджану

Протистояння Азербайджану та Вірменії щодо Нагірного Карабаху