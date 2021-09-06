О первых военных учениях в освобожденном Нагорном Карабахе сообщает в сети оборонное ведомство Азербайджана.
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Военные учения в Карабахе
В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, заключенным между Азербайджаном и Турцией, в Лачинском районе проводят тактические учения с боевой стрельбой.
Основной целью учений является совершенствование взаимодействия и сплоченности при проведении боевых операций, в частности развитие навыков командиров по принятию военных решений и управлению подразделениями.
Особое внимание уделяют повышению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в условиях сложного рельефа местности.
Азербайджан и Турция проводят военные учения в Карабахе / Минобороны Азербайджана
Противостояние Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху
- Конфликт, который длится несколько десятилетий, вспыхнул с новой силой в сентябре 2020 года. В течение 2 месяцев шли активные боевые действия.
- В ноябре Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о перемирии. В Ереване этот шаг назвали фактической капитуляцией страны.
- Однако уже с лета 2021 года стороны периодически обмениваются обвинениями в провокациях и обстрелами.