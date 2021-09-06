О первых военных учениях в освобожденном Нагорном Карабахе сообщает в сети оборонное ведомство Азербайджана.

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Военные учения в Карабахе

В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, заключенным между Азербайджаном и Турцией, в Лачинском районе проводят тактические учения с боевой стрельбой.

Основной целью учений является совершенствование взаимодействия и сплоченности при проведении боевых операций, в частности развитие навыков командиров по принятию военных решений и управлению подразделениями.

Особое внимание уделяют повышению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в условиях сложного рельефа местности.

Азербайджан и Турция проводят военные учения в Карабахе / Минобороны Азербайджана

Противостояние Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху